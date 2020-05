Galilea y su pasión por la fotografía

Antes de retratar algo debemos preguntarnos ¿Qué quiero decir a los demás con esta imagen? ¿Lo hago porque primeramente me transmite algo a mí? o ¿Porque solo quiero ganar seguidores o likes?”. GALILEA DEL BOSQUE

“ En nuestras ‘piñatas’, mi mamá nos tomaba fotografías a mis hermanos y a mí, con una camarita roja que siempre llamó mi atención… yo quería saber cómo funcionaba; recuerdo ese fue mi primer contacto con las cámaras análogas”, nos cuenta Galilea del Bosque. La fotógrafa recuerda que en el año 2015, durante sus inicios en la carrera descubrió su pasión por la fotografía…

“Aunque debo admitir que en mis clases me frustraba un poco, porque me costaba entender algunas cosas técnicas”, recuerda. Galilea rememora que en ese entonces vivía en Arteaga, Coahuila y sus papás le compraron su primera cámara; nos dice, “era maravilloso fotografiar los atardeceres.”

Recuerda que practicaba retratos con su familia, en las calles y espacios que le llamaran la atención; “al subir mis fotografías a las redes, personas me preguntaban si ofrecía servicio para sesiones o eventos sociales.

NACE GALILEA DEL BOSQUE PHOTOGRAPHY

En el año 2016, con cierto miedo y con incertidumbre -confiesa-se incorpora a la lista de los llamados freelancers al abrir su negocio de fotografía mediante una página de Facebook: Galilea del Bosque Photography, ahora conocido como “Into the Woods/ Creative Place.

En el 2019, el equipo creció y junto con su hermana quien es diseñadora gráfica y su cuñado Luis Zamora como videografo, decidieron expandir los servicios a empresas.

En el 2015 como parte de su clase de fotografía, participó en la exposición colaborativa: Desierto, Vida en Plenitud, en la Ciudad Universitaria.

Galilea en el año 2016, fue primer lugar del certamen estatal de fotografía “Mujer Coahuila, igualdad y derechos humanos de las mujeres” por la Secretaría de las Mujeres y recibió como premio una cámara fotográfica que hasta el día de hoy le ha ayudado mucho en su trabajo. “A partir de ese momento comencé a creer más en mí y a prepararme. En ese mismo año, participé en “Diversidad Religiosa”, exposición colaborativa de la facultad; la fotografía documental captaba cada vez más toda mi atención, deseaba hacer una memoria de mi realidad, mi entorno, las formas de vida, las cosas que en mi localidad aún no se contaban a través de este arte”, comenta Galilea.

SE ADENTRA EN EL CAMPO DEL ENSAYO FOTOGRÁFICO

En el 17, participó en un taller de ensayo fotográfico de la facultad, impartido por el maestro Jan Kuijt, quien la llevaría a explorar mucho más este campo. Galilea participó en la Muestra de Resultados, en la Sala Emilio ‘‘El Indio’’ Fernández con el ensayo “Esperanza Sin Fronteras”,con el tema de la migración por medio de retratos. “Con estos resultados, quise que esta serie llegara a más personas, así que con la ayuda de Casa Alameda, expuse junto con mi compañero de taller Carlos Domínguez, en lo que fue mi primera exposición fotográfica independiente”, nos platica.

En ese mismo lapso Galilea ganó el concurso de video ¿Cómo convencer a un escéptico del cambio climático? de la Secretaría de Medio Ambiente; en el 2019, y en el Festival de Rodeo de la ciudad de Saltillo, ganó en la categoría animales, el concurso de fotografía con “Llanura”.

SUS FOTOGRAFÍAS APARECEN EN CUARTOSCURO

“Algo que me satisface mucho es que he logrado documentar algunos viajes que he realizado, entre ellos; la vida de las comunidades mixtecas en La Soledad y Coacoyulichán, Guerrero. Además algunas de mis fotos, han aparecido en las publicaciones semanales de la página de facebook de la Revista CUARTOSCURO”, nos comparte Galilea.

“El intervenir mediante la antropología visual y la comunicación, significa para mí todo un campo de nuevas experiencias enriquecedoras en mi formación como comunicóloga”, señala. SU INSPIRACIÓN “Es bueno aprender de quienes van más adelante que tú; nunca te formas sabiéndolo todo; la humildad y la sencillez es lo que enriquece más a un fotógrafo. Para mi formación como fotógrafa documental, he procurado estudiar el trabajo y experiencias de fotógrafos documentales como Pedro Meyer, Santiago Arau, Maya Goded; sin dejar de lado a los que han marcado la historia del país como: Tina Modotti, Rodrigo Moya, Pedro Valtierra, Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo y Graciela Iturbide, entre otros”, nos dice Galilea.

La contingencia y la fotografía

“Durante estos meses de contingencia es bueno que como artistas locales aportemos desde nuestra profesión con actividades culturales; porque como dicen por ahí el arte salva vidas. “Precisamente con el propósito de promover el arte local y para que en medio de este confinamiento, podamos disfrutar alguna actividad cultural sin salir de casa, presento una de las series que realicé en la exposición virtual “Esperanza sin fronteras”, la cual está disponible en www. peopleartfactory.com/g/13044.

Y en mi canal de youtube Galilea del Bosque, subí un cortometraje documental sobre mi visita a dos comunidades mixtecas de Guerrero”, nos informa.