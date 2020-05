Hace sus sueños realidad

“ Todo comenzó a los ocho años, por un concurso de talentos de un centro comercial; recuerdo que a esa edad solo me sabía la canción Hermoso Cariño; mis papás convencidos de que lo hacía bien, me llevaron al concurso y gané el primer lugar. A partir de ese momento participé en cada festival de mi escuela”, recuerda emocionado Alex Rivera destacado artista local.

“Después participé en los eventos del Instituto Coahuilense de Cultura (ahora Secretaría de Cultura), luego me integré al mariachi Juvenil México Vivo, con quien hice giras por Europa y América Latina; poco a poco hice actividades artísticas que me permitieron estar a la vista de más personas que con el tiempo fueron apoyando e impulsando mi carrera para llegar a ser quien soy ahora, un artista formado con 20 años de trayectoria”, continua Alejandro.

Sin duda alguna lo que ha marcado el crecimiento profesional y artístico de Alejandro, es su constancia y dedicación…“Jamás supe lo que es jugar con carritos, pelotas o con los vecinos en la calle. Para mí lo más importante era la música y siempre lo ha sido; mis actividades diarias eran: ensayar, aprenderme canciones, ensayar, perfeccionar mi técnica y volver a ensayar, y todavía al día de hoy tengo mucho por aprender”, reconoce Alejandro.

Alejandro estudió su preparatoria en el Tec de Monterrey Campus Saltillo y en el campus Monterrey, su carrera profesional; sin duda alguna, la mejor oportunidad de cristalizar muchos de sus sueños; de poder tener la ambición para lograr cosas mucho mayores y más profesionales, ya que los trabajos de esta institución reúnen la calidad de las grandes producciones. “Hilmara Jiménez me dio mi primera gran oportunidad en el Tec de Monterrey, con el musical Anita la Huerfanita, después en Legalmente Rubia y otros dos ensambles; Juanjo Carrillo me dio una gran participación en el musical Chicago y en Monterrey, el gran maestro Hugo Garza Leal y la maestra Eloísa Hernández, vieron en mí ese talento con el que empecé y se había escondido por un tiempo, la música mexicana.

El talento de Alex Rivera, lo ha llevado a ser parte de importantes programas como el mundialmente conocido Xcaret México Espectacular; al respecto nos cuenta:

“Mi puerta a este gran espectáculo, fue el concierto que apoyado por el maestro Cornelio Cepeda, ofrecí por el 37 aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Con mis conocimientos como Licenciado en Comunicación y Medios Digitales (mi otra pasión) y con el apoyo de mis colegas, grabamos profesionalmente este concierto y lo lanzamos a las redes sociales.

Por azares del destino el video llegó a los directivos del espectáculo “Xcaret México Espectacular” y el día menos esperado, un año después de haber visto por primera vez este show, recibo la invitación de la audición para ser parte de la plantilla de más de 320 artistas que día a día ponen el nombre de México muy en alto”, comenta el cantante. El show del Parque Xcaret es reconocido a nivel mundial; sin duda, toda una prueba para el talentoso saltillense: cantar en un show a gran escala (más de 320 artistas en escena), ante más de 8,500 personas diariamente, en un formato y escenario enorme (una cancha de futbol) y desconocido

En esta contingencia no tuve otra opción más que sacudirme la tristeza y aprovechar la tecnología y las redes sociales, para poder seguir llegando al corazón de cada una de las personas que me han apoyado durante toda mi carrera artística. Tomamos la decisión de transmitir de manera gratuita uno de mis conciertos por la plataforma de YouTube; además he hecho transmisiones en vivo en donde le canto a la gente; es lo que mejor sé hacer y es la manera perfecta de demostrarle a mis seguidores que somos fuertes, que hemos salido de situaciones similares y que ésta no va a ser la excepción. No sabemos cuándo, pero va a salir el sol y vamos a volver a disfrutar estar juntos otra vez”, reflexiona Alex.

Xcaret es uno de los logros más importantes en mi carrera artística, pero también es solamente una pequeña parte de todo lo que quiero hacer. La cima todavía está muy lejos y tengo que seguir luchando para ser quien quiero ser.

Por ahora trabajo en Monterrey para el Foro Arcadia que tiene producciones con grandes artistas como Nora Salinas, Alex Ibarra, Arturo Carmona y muchos otros de los cuales sigo apren- diendo”, nos dice el artista.

“Lucho cada día a veces contra mí mismo, cuando no me quiero levantar; cuando pienso en tirar la toalla; cuando siento que lo que hago no es suficiente y es ahí cuando recuerdo que hay personas que quisieran hacer lo que yo hago y por una u otra razón no les es posible; entonces me levanto, me sacudo el polvo y vuelvo a empezar una y otra vez, las veces que sea necesario”, dice para finalizar.