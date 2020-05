‘No dejes que el miedo te detenga’ :Devani Obregón

Nuestra capital tiene como representante en el mundo del modelaje a la Top Model Saltillo Petite 2019 Devani Obregón Dávila quien es estudiante de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Noreste donde solía ser porrista de osos. “Desde niña había soñado con ser modelo, por lo tanto ahora que estoy comenzando, disfruto todo lo que esto conlleva; lo que más me gusta de esta faceta es la sensación que genera, simplemente me hace sentir feliz”, nos dice plenamente convencida.

Por el momento Devani tiene como su único pasatiempo ser modelo de la Agencia M&J model y se mantiene centrada en concluir con éxito sus estudios, actualmente cursa el quinto semestre de la licenciatura en Arquitectura; “el estudiar esta carrera demanda alto compromiso, tiempo y dedicación y compartirlo con el modelaje, ha sido de verdad un gran reto que requiere ser constante y disciplinada.

El poder entregarme a mis dos pasiones y obtener buenos resultados, me regala una gran satisfacción”, reafirma Devani.

PRETENDE SEGUIR CRECIENDO EN EL MUNDO DE LAS PASARELAS

Precisamente como se ha desenvuelto con soltura en este campo, Devani pretende seguir aprendido y creciendo como modelo y laborar con marcas reconocidas en pasarelas, sesiones de fotos o campañas publicitarias. De este experiencia Devani nos cuenta:

”Esto significa un reto, no solo aprendes a caminar en una pasarela, posar frente una cámara o incluso, poco a poco, perder ese miedo al hablar en público, esto involucra un aprendizaje en todos los aspectos. Ser Top Model Saltillo me ha permitido adquirir seguridad, sentirme plena de quien soy y de todo lo que puedo llegar a ser, si me lo propongo.”