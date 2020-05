Said y Griselda, trabajan para prevenir el suicidio

Griselda Porto y Said Martínez, son dos jóvenes con la misión bien clara de ayudar a sus semejantes, ambos crearon Salvando Almas asociación enfocada a prevenir el suicidio, donde han tenido grandes logros.

“Un libro me ayudó a descubrir mi misión y hoy sé que así apoyo a mejorar la calidad de vida de la población; siempre he tenido la inquietud de ayudar a las personas e influir en la solución de problemas sociales. Antes de Salvando Almas, intenté impulsar otras iniciativas, pero al observar el incremento de casos de suicidio en la ciudad y al conocer a una persona optimista con muchas ganas de vivir, pese a padecer una serie de discapacidades como consecuencia de un accidente, me inspiró a concretar mis ideas y trabajar en ese punto”, comenta Said Martínez quien junto con Griselda Porto forman Salvando Almas.