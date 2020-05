Said y Griselda, trabajan para prevenir el suicidio

GRISELDA PORTO y Said Martínez, Premio Estatal de la Juventud 2019

Griselda Porto y Said Martínez, son dos jóvenes con la misión bien clara de ayudar a sus semejantes, ambos crearon Salvando Almas asociación enfocada a prevenir el suicidio, donde han tenido grandes logros. “Un libro me ayudó a descubrir mi misión y hoy sé que así apoyo a mejorar la calidad de vida de la población; siempre he tenido la inquietud de ayudar a las personas e influir en la solución de problemas sociales.

Antes de Salvando Almas, intenté impulsar otras iniciativas, pero al observar el incremento de casos de suicidio en la ciudad y al conocer a una persona optimista con muchas ganas de vivir, pese a padecer una serie de discapacidades como consecuencia de un accidente, me inspiró a concretar mis ideas y trabajar en ese punto”, comenta Said Martínez quien junto con Griselda Porto forman Salvando Almas. .

SALVANDO ALMAS

El Proyecto para la prevención del suicidio, Salvando Almas es desarrollado por Griselda Porto y Said Martínez, quienes explican que su objetivo es mejorar la salud mental y el desarrollo humano integral de las personas. Salvando Almas que opera desde octubre del año 2018, cuenta con un programa de Asistencia Psicosocial, cuyo propósito es tomar acciones preventivas que garanticen evitar el suicidio en personas identificadas con mayor vulnerabilidad y proporcionarles la atención necesaria, así como mejorar su calidad de vida.

Su soporte técnico y atención de especialistas, ofrece un sondeo de personas con sintomatología de depresión y/o potencialmente vulnerables a cometer suicidio en las organizaciones, centros educativos e instituciones previamente seleccionadas; mediante atención psicológica, talleres de desarrollo humano, y otros ejes de trabajo en materia de salud mental, se da el seguimiento adecuado a cada individuo según la necesidad identificada y Salvando Vidas facilita los servicios a personas que no cuenta con los recursos económicos para un seguimiento adecuado.

APOYO DE ESPECIALISTAS

Con una red de especialistas en materia de suicidio Salvando Almas, trabaja en el proyecto de un Centro de Atención Psicosocial y Desarrollo Humano. Nace SAYMA, Asesoría y Servicios. “En 2019, mientras se atendía a instituciones educativas, detectamos áreas de oportunidad que permitieron diseñar un modelo de negocio para la creación de SAYMA, Asesoría y Servicios, empresa social que hace sostenible el proyecto”, explica Said.

“A través del desarrollo humano contribuimos a mejorar la salud mental de las personas para prevenir el suicidio y para el manejo adecuado de las emociones, ofrecemos herramientas como terapia psicológica, arte terapia, entre otros”, explican.

Los programas de desarrollo humano de SAYMA, involucran cursos y talleres de liderazgo, inteligencia emocional, comunicación efectiva, arte-terapia, manejo del estrés, mindfulness, etc.; atención psicológica clínica, especializada en suicidio, consultoría para el cumplimiento de la NOM-035 y formación para la prevención del suicidio.

Sayma

Es una empresa social esta afiliada al Instituto Hispanoamericano de Suicidología, a la comisión de COPARMEX, Jóvenes Empresarios, Coahuila Sureste y tiene convenio de colaboración para la formación y capacitación del equipo SALVANDO ALMAS, con la Facultad de Psicología de la UAdeC.

“Estamos formados y capacitados en suicidología e intervención en crisis suicida por el Instituto Hispanoamericano de Suicidología y el Diplomado “Introducción a la Suicidiología 2019-2020 y contamos con convenios de colaboración con especialistas para intervención psicológica”, explican los profesionistas.

LOS OBJETIVOS

“Desarrollar estrategias para sensibilizar y con ello derribar barreras que complican el proceso de atención; ayudar a través de “aliados” y con capacitación constante a personas que no tienen recursos económicos; generar un respaldo que dé credibilidad del profesionalismo de nuestros servicios y del interés personal en mejorar la salud mental de la población, son los retos a los que nos enfrentamos”, agregan los jóvenes emprendedores.

“Para adaptarnos a la nueva normalidad y aprovechar los medios y herramientas disponibles que contribuyan al mismo fin, utilizamos la tecnología como una oportunidad de desarrollo, creando programas integrales para empresas, familias e individuales”, comentan para finalizar.