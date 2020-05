‘El pastel es un lienzo en blanco para plasmar una historia

“ Mi pasión por los pasteles nace precisamente, por la reacción de unos novios al ver su pastel de bodas; una tarta espectacular que realicé, en la decoración sobresalía un imponente pulpo, que abrazaba de pies a cabeza el pastel. Este momento lo recuerdo con mucho amor; al ver el pastel de sus sueños, la novia corrió y saltó para abrazarme... sin importar si manchaba su vestido de colorantes y matizantes, pues yo le daba los últimos detalles a su pastel.

nos comenta Mauro Frías, joven artista pastelero saltillense por adopción, quien desde hace cinco ejerce profesionalmente en la pastelería Bon Cake.

A sus veintitrés años, Mauro dice que siempre le ha gustado el campo profesional de la gastronomía por lo que se formó en esta área, pero por casualidad hace cinco años se acercó a decorar un pastel, tarea que hizo con facilidad y mucho detenimiento por lo que descubrió que ser artista pastelero era su fuerte, además de que se le facilita, es lo que más le gusta. Amigos de Mauro viendo las obras de arte que realiza, lo han motivado a participar en diferentes concursos donde ha tenido muy buenos resultados; precisamente hace dos años incursionó con gran éxito en la Expo Pasteles y Repostería, celebrada en Torreón, Coahuila donde conquistó el primer lugar.

“Adentrarme en el mundo de los concursos me daba miedo, pero contradictoriamente tenía confianza en mi mismo, pues las personas de mí alrededor amigos y conocidos (siempre me decían que les gustaban mis creaciones), comenzaron a etiquetarme, a mandarme información del evento..... y yo simplemente lo ignoraba”, recuerda el artista. Mauro comenta:‘‘un día me dije: ¿qué puedo perder? ¿qué puedo demostrar? ¿a qué le temo ?.... todo esto me hizo tomar la valiente decisión de decir: ’’-quiero hacerlo, quiero ver hasta donde puedo ser capaz de llegar”.