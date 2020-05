Érase una escritora que coleccionaba libros viejos, su amor por las lecturas nació en su infancia porque sus padres le leían en voz alta a Shakespeare. Desde los 10 años empezó escribiendo sus primeros poemas y era una soñadora.

Su hermano era otro lector consuma do y que para ella fue gracioso una vez que lo regaño una camarera de un hotel porque dejo un libro abierto y olvidado.

Pensaba que romper las hojas de los libros era pecado y le llamaban la atención las portadas de libros. Recordaba con cariño aquel libro que le regalo su mamá y había pertenecido a su bisabuela. Luego de leerlo no quedó conforme porque el autor era un sacerdote que escribía que el verdadero reino de la mujer era el hogar. Que en esas actividades se encontraba el deleite de la vida.

Acostumbraba a escribir a la luz de la vela, era una especie de romanticismo que le brindaba una atmósfera vivencial. Explicaba que los mejores ensayos eran sobre personas originales y que es mejor recibir cartas que emails porque la letra de una persona es más gratificante. Acudir a librerías de viejo era algo apasionante y original, buscaba libros con dedicatorias. Comparaba a los escritores con platillos de comida porque cada uno tenía un sabor diferente. Otro detalle, su padre coleccionaba recortes de periódicos con errores de ortografía, heredó de ellos el amor al papel y a la pluma con tinta negra. Añoraba leer en los lugares que los escritores describían en sus historias. “¡Qué bendición es amar los libros como yo los amo -escribió a un amigo-, poder conversar con los muertos, y vivir en medio de lo irreal!”.

Ex Libris, Confesiones de una lectora, por ANNW FADIMAN. Es una obra editada por ALFABETO. Consta de 180 páginas. Traducida por Isabel Ferrer Marrades, impresa en Barcelona en el año de 2019. En casa Karinth - ya prefiere las novelas de crimen y un servidor las novelas clásicas. Las historias nos hacen amar las lecturas y en particular en los libros usados puedes encontrar buenas discusiones y a un mejor precio. Al igual que ella me llaman la atención los libros con páginas sin cortar y que su casa parece librería de viejo. historiador82@yahoo.com