Tener amigos es importante para el desarrollo personal

Según la Universidad de Birminghan Young, en Esta - dos Unidos la amistad es una relación interpersonal de gran trascendencia.

Los investigadores sugieren que una persona puede establecer has - ta 400 lazos de amistad, pero solo alrededor de 33 serán duraderas.

Es su estudio, la Universidad Brigham Young de Utah, concluye en que hay un aumento del 50% de probabilidades de vivir más si se posee una sólida red de relaciones sociales. Debido a estos datos, creemos importante que puedas comprender cómo mantener una buena amistad.

Sé honesto con tus amistades

La honestidad debe ser una norma entre tú y tus amistades.

Ser honestos implica ser íntegros y transparentes.

La deshonestidad conlleva a malos entendidos, tarde o temprano una mentira, un engaño, podría hacer explotar una situación negativa para la amistad.

Si eres honesto, no debes esforzarte por mantener alguna historia.

No tengas miedo de ser quien eres realmente frente a tus amigos, una buena amistad se basa en la aceptación.

Sé consciente de las diferencias

Una buena amistad no tiene que ver con estar de acuerdo siempre.

La amistad no se construye únicamente sobre la base de las similitudes. Debes reconocer que en muchas situaciones habrá desacuerdos, opiniones distintas, perspectivas y hasta expectativas diferentes.

Cuando eres consciente de esta realidad, nada pondrá en peligro la amistad.

Así que no esperes que tus amigos estén siempre a favor de tus opiniones y decisiones, no te molestes por ello. Aprende a mantener la amistad en medio de las diferencias.

Preocúpate por tus amigos Parecerá obvio este consejo, sin embargo, hay que tenerlo en cuenta siempre.

A veces las rutinas diarias nos hacen olvidar a nuestros amigos.

Es por ello que la preocupación por ellos debe convertirse en parte de tu propia rutina. Saca tiempo para expresar tu preocupación.

Cultiva la amistad con muestras de preocupación y de cariño.

La amistad se mantiene cuando se esté presente incluso a la distancia, cuando se apoya tanto en los buenos momentos como en los malos. Así que no descuides a tus amigos.

No rompas el pacto de confidencialidad Ser amigos es ser confidentes.

Cuando compartes un secreto con tus amigos, esperas confidencialidad.

De igual forma debes ser confidente, no compartas aquello que no te corresponde compartir, aprende a tener límites y no pondrás en riesgo la amistad.

No caigas en la tentación de dejar escapar las confidencias.

La amistad es duradera cuando mostramos esta clase de respeto, porque es una señal de que realmente valoramos la amistad del otro.

No te olvides de los detalles

Para conservar la amistad, y asegurarte de que sea duradera, debes ser detallista.

Un detalle no siempre es un regalo.

Puede ser suficiente un mensaje de texto, una palabra de cariño, e incluso estar presente en un momento importante.

Cultiva la amistad a través de los detalles.

Marca en tu calendario las fechas importantes de tus amigos, de esa forma no correrás el riesgo de olvidarlas, y esto será una señal de que quieres mantener la amistad por siempre.