Consejos para madurar los aguacates rápido

Si alguna vez has comprado un aguacate que todavía no está lo suficientemente maduro para su consumo, no te pierdas este truco con el cual no tendrás que esperar días para preparar tu guacamole o acompañar recetas con este delicioso alimento

Su sabor hace que el aguacate sea uno de los alimentos favoritos de los mexicanos, y si lo que buscas es hacer que madure en un día, solo necesitarás una bolsa de papel o en su defecto periódico, una manzana roja o un kiwi y una bolsa hermética (en caso de usar periódico).

Lo primero es envolver perfectamente tus aguacates en papel periódico, para posteriormente colocarlos en la bolsa junto con la manzana o el kiwi (si usas una bolsa de papel simplemente coloca tus frutas en ella y almacena). Y listo, en menos de 24 horas tendrás un aguacate listo para comer.

Pero, ¿por qué es un truco es tan efectivo? Resulta que de acuerdo con California Avocados, las manzanas, los kiwis y los aguacates producen gas etileno natural, el cual es una hormona vegetal que desencadena el proceso de maduración y se utiliza comercialmente para ayudar a madurar plátanos, aguacates y otras frutas. De manera que cuando se colocan en una bolsa de papel, se contiene el etileno, provocando que la fruta madure más rápido.