La chef Patricia Lomelí comparte con nuestros lectores su receta familiar de pay de manzana.

INGREDIENTES PARA LA MASA :

>1 kilo harina

>1/2 kilo manteca

>1 cerveza

>1/2 cucharita de rexal y una pizca de sal.

>Para el relleno:

>De 8 a 10 piezas de manzana amarilla

>250 gramos de azúcar

>45 gramos de mantequilla gloria (verde sin sal )

>Canela al gusto

1 Se mezcla la harina con la manteca, el rexal, la pizca de sal, se agrega poco a poco la cerveza y se amasa. Se extiende una porción de masa delgada con el palote.

2 Precalentar horno unos 10 minutos antes. Se enharina una base.

3 Se acomoda la harina dándole la forma del molde

4 Posteriormente se pone una capa de manzana, azúcar, canela y mantequilla y así otras 2 o 3 capas

5 Se tapa con una segunda capa de harina se barniza con la yema del huevo y se espolvorea un poco de azúcar. Previamente se pone manteca y se enharina el molde o refractario de preferencia de vidrio 45 minutos al horno 180 'C temperatura. Precalentar horno unos 10 minutos antes.

Consejos para cuidar los moldes

Existen diferentes tipos de moldes, pero la forma de uso es la misma para todos. Sean de cerámica, de silicona, hierro o acero inoxidable, debemos tener en cuenta dos reglas básicas a la hora de utilizarlos.

1 . ENGRASAR EL MOLDE

Es fundamental engrasar el molde para que la masa no se queda pegada. Para ello se debe untar el interior del molde con aceite, mantequilla fundida o rociarlos con spray antiadherente. En el caso de que uses un molde no adherente por primera vez lo más recomendable es seguir las instrucciones que recomienda el fabricante.

2. FORRAR EL MOLDE .

Otra de las opciones para proteger el molde es forrarlo con papel de horno o papel encerado. De esta forma se facilita el desmoldado del bizcocho y además prevenimos que las paredes y la base del mismo no se quemen.

Hay mucha gente que no quiere forrar los moldes con papel porque pueden quedar arrugas que dejen marcas en el bizcocho: la forma correcta de hacerlo es poniendo spray antiadherente antes de colocar el papel, así se queda bien estirado y no se mueve, garantizando un pastel o pay liso y sin marcas. No olvides que el papel siempre tiene que salir un poquito por encima de los moldes, para proteger también los bordes y para ayudarnos a desmoldar el bizcocho.

A detalle:

> Se pueden elaborar hasta tres pays con la masa