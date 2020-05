“El modelaje me permite sacar la mejor versión de mí” : Elizabeth

“Mi experiencia en el grandioso mundo del modelaje, comenzó con una invitación para el casting del certamen Top Model; aunque no tenía nada de experiencia y seguridad en mí misma, me atreví y fui al casting, para mi sorpresa ¡quedé seleccionada!”, nos cuenta Elizabeth Gaona.

“En la edición pasada hubo dos categorías Top y Petite; lo que me pareció interesante por que no había estándares de estatura y le daba oportunidad a más chicas de poder hacer realidad sus sueños. Tras ser seleccionada nos dieron una preparación muy completa lo cual me encantó”, recuerda Elizabeth.



“Fue un gran reto, algo inolvidable que marcó mi vida; ¡sacaron la mejor versión de mi!: Ser una mujer empoderada y con mucha confianza de mi misma”, elocuentemente nos comparte la Top model.



MI VIDA DIO UN GIRO DE 360º



Elizabeth comenta que con la final, llegaron más proyectos y pudo constatar la excelencia del equipo de la agencia (M&J Modelos); esta experiencia en el modelaje le permite confirmar que todas las mujeres merecen vivir una experiencia así; que no teman y se atrevan a vivirlo, descubrir su mejor versión, tener más seguridad para alcanzar el éxito en cualquier faceta de su vida.



ME ENCANTA SER MODELO



“Este reto valió la pena; esta oportunidad me abrió muchas puertas en lo profesional y en lo personal; me gusta que me hagan sesiones de fotos; es bonito ver como las maquillistas hacen un cambio en tu rostro, me gusta convivir con las personas que me rodean y escucharlas; llevar una buena alimentación y hacer ejercicio, ¡me encanta ser modelo!”, asegura Elizabeth.

Como meta la joven se ha propuesto crecer interiormente, impulsar a más personas y compartir lo que ha aprendido en este transcurso.