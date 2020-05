‘Mi vida ha estado llena de música’ : Reyna Mota

“ Canto desde que tengo uso de razón ¡vengo de familia de músicos!; mis hermanas cantan, soy la menor y -dicen- la más rebelde de la familia”, nos comparte mientras sonríe la polifacética Reyna Mota. Su papá además de su maestro de cuarto de primaria, Francisco Mota la impulsó y ayudó a perder el miedo al escenario; “ Me traía de arriba para abajo cantando: Me presenté en eventos del municipio; Fernando De las Fuentes, se convirtió en mi padrino (de ahí viene lo de “la ahijada del Diablo”).

“Donde estoy me encanta presumir que soy del norte, que soy de Coahuila, orgullosamente saltillense; me encanta el beisbol, soy aficionada a los Saraperos incluso en mis tiempos de adolescente ¡fui porrista del equipo!; también me encanta la charrería que va muy ligado a mi género musical”, nos cuenta.

VERSÁTIL Y TALENTOSA

Reyna es versátil, también hace teatro musical; “En el 2017 participé en el musical Eternamente Divas de César Alonso, quien me dio las bases y el empujón para desarrollarme en este ámbito; ese proyecto marcó mi vida, mi papel fue el protagónico Tardé en salir del personaje, pero se tenía que quedar conmigo para seguir mi carrera”, nos dice.

Al terminar Divas, Reyna entró a la disquera que quería, donde creció como artista, conoció el medio, grabó varios temas y sumó conocidos y amigos que la han apoyado en su carrera.

La cantante hoy es exitosa artista independiente.

“Para una mujer es sumamente difícil entrar a este medio, los dueños de las disqueras tienen en mal concepto el trabajo o compromiso de una mujer en su carrera”, reconoce la cantante. Al salir de la disquera y pasó por un bache emocional, pero apareció de nuevo César y la invitó a ser Gila en La Pastorela de Coahuila, de donde nació el reto de bailar folclórico y dice: “¡vaya que el maestro Nemesio me hacía sudar! pero el resultado fue excelente, disfruté mucho las funciones; me he seguido puliendo con Hugo Curcumelis del elenco de La Jaula de las Locas y Esteban Provenzano del musical Chicago.”

SE TRASLADA A MÉXICO

Se trasladó a la Ciudad de México a tomar clases: “Cuando fui a ver Mentiras, de la cual estoy profundamente enamorada, al escuchar la primera nota de “Castillos” de Amanda Miguel decreté: algún día estaré en ese escenario. Salí del teatro con la piel chinita”. Reyna se declara una aprendiz total: “he conocido gente de quien he aprendido mucho en su plática como con Isaura Espinoza, Beatriz Moreno, Raquel Garza, Medardo Treviño, Iván Márquez y tuve oportunidad de cantar en diferentes ocasiones con Regina Orozco.

EL TEATRO

La cantante y actriz participó en la obra Las Vírgenes Prudentes, bajo la dirección de David Trillo. Reyna con tablas en canto y actuación, iba a la Cd de México por cuatro meses y en junio ya cumplirá un año y como ve las cosas, esta aventura va para largo.

“Le meto muchísima pasión y dedicación a lo musical; espero pronto escuchen unos temas y colaboraciones en que estoy trabajando; estoy activa en las plataformas digitales con mi música y tengo una buena comunidad en las redes sociales y les agradezco infinitamente su apoyo”, comentó.

Radica actualmente en la Ciudad de México, reforzando las áreas de su carrera para alcanzar su meta que es triunfar; “No ha sido fácil lograr lo que me he propuesto, sin embargo, lo he cumplido; Estoy contenta de vivir acá y mi carrera va por buen camino ¡gracias a Dios¡,... pero aún me falta ¡más!”, dice para terminar Reyna Mota.

Sus logros

“Sufriendo y Penando” es su más reciente sencillo y los temas que ha presentado la colocan como digna representante del genero regional mexicano. Se ha presentado con Regina Orozco, Isaías Lucero, Leandro Ríos, Eliseo Robles, Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey y Los hermanos Vega.

En Ciudad de México estuvo en la escuela de Gerardo Quiroz director y productor de teatro musical. Cumpliendo su sueño, actuó en Mentiras en el imponente escenario giratorio del Teatro México, con los actores: Paola Minguer, Natalia Saltiel, Ana Cecy Anzaldúa, Aitza Terán, Anaís Loz y Enrique Montaño.

TAL COMO LO DIJO:

"Me encanta estar frente a cámara o prestar mi voz para comerciales o doblajes en televisión y radio; sin duda eso es algo que siempre me gustará hacer”. REYNA MOTA