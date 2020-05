‘El modelaje me permite sacar la mejor versión de mí’ Elizabeth

“ Mi experiencia en el grandioso mundo del modelaje, comenzó con una invitación para el casting del certamen Top Model; aunque no tenía nada de experiencia y seguridad en mí misma, me atreví y fui al casting, para mi sorpresa ¡quedé seleccionada!”, nos cuenta Elizabeth Gaona.

“En la edición pasada hubo dos categorías Top y Petite; lo que me pareció interesante por que no había estándares de estatura y le daba oportunidad a más chicas de poder hacer realidad sus sueños. Tras ser seleccionada nos dieron una preparación muy completa lo cual me encantó”, recuerda Elizabeth

. “Fue un gran reto, algo inolvidable que marcó mi vida; ¡sacaron la mejor versión de mí!: Ser una mujer empoderada y con mucha confianza de mí misma”, elocuentemente nos comparte la Top model.

MI VIDA DIO UN GIRO DE 360º

Elizabeth comenta que con la final, llegaron más proyectos y pudo constatar la excelencia del equipo de la agencia (M&J Modelos); esta experiencia en el modelaje le permite confirmar que todas las mujeres merecen vivir una experiencia así; que no teman y se atrevan a vivirlo, descubrir su mejor versión, tener más seguridad para alcanzar el éxito en cualquier faceta de su vida.

ME ENCANTA SER MODELO

“Este reto valió la pena; esta oportunidad me abrió muchas puertas en lo profesional y en lo personal; me gusta que me hagan sesiones de fotos; es bonito ver como las maquillistas hacen un cambio en tu rostro, me gusta convivir con las personas que me rodean y escucharlas; llevar una buena alimentación y hacer ejercicio, ¡me encanta ser modelo!”, asegura Elizabeth.