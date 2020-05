Libros para mitigar la angustia y el estrés durante la contingencia sanitaria

Una de las grandes ventajas de la cuarentena es disponer de más tiempo libre, y éste puede ser realmente provechoso si se lo dedicamos a la lectura.

Así lo consideró Alfonso Vázquez Sotelo, Coordinador General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías del Estado, al señalar que la angustia, el estrés y la tristeza que se pueden desencadenar por el hecho de estar la mayor parte del tiempo en casa, se reducen eligiendo los libros adecuados.

Y así como hay algunos que despiertan miedo o inquietud, también hay otros que nos provocan paz interior y salud mental, como “El Principito”, de Antoine de Saint-Exupéry; “El secreto”, de Rhonda Byrne; “El arte de la felicidad”, del Dalai Lama; “El vendedor de sueños”, de Augusto Cury; y “Siddhartha”, de Hermann Hesse.

“Hace poco me encontré dos títulos que había olvidado lo mucho que me sirvieron en la juventud: “Robinson Crusoe”, de Daniel Defoe, y “David Copperfield”, de Charles Dickens; el primero es una novela de aventuras que no sólo entretiene, sino que nos hace ser más fuertes, nos enseña a sacar lo mejor de nosotros mismos ante las adversidades; y el segundo es una novela de formación que nos toca el corazón y nos hace revalorar las oportunidades que tenemos en la vida”, expresó.