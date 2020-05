El ser invidente no ha sido una barrera para Mayra Luévano

Mayra Adriana Luévano Castro quien se desarrolla en el área Braille y Tiflotecnología del Biblioparque Norte, nació prematuramente a los seis meses de gestación pesando 980 gramos; su condición es una secuela de su prematurez y es conocida como retinopatía, causada por los cuatro meses que pasó en incubadora. Mayra Adriana Luévano Castro, la segunda hija del matrimonio de Martha Esthela Castro Ramírez y Mario Alberto Luévano Cepeda; tiene dos hermanas y un hermano y siete sobrinos

. “Mi vida empezó prácticamente cuando me detectaron la ceguera; mis padres buscaron escuelas especiales, asistí a La Casita a estimulación temprana y después hice mi kinder”, nos comenta Mayra sobre su infancia.

“¿qué si sufrí discriminación? si, si hubo en el jardín de niños y en la primaria, incluso en la secundaria, pero aun así salí adelante”. Mayra reflexiona y comenta que en preparatoria ya no experimentó tanto esta condición y en cambio en la universidad se sintió muy cómoda; “en la universidad me fue muy bien”, dice.

Mayra nos dice que toda la vida le ha gustado lo relacionado con la comunicación; recuerda que de niña siempre jugaba con los botes de refresco simulando que eran micrófonos. Cumplió su sueño: Mayra es licenciada en ciencias y técnicas de la comunicación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), graduada en el año 2017. Mayra es una exitosa profesional, trabaja en Biblioparque Norte desde hace ocho años; primero trabajó en el Biblioparque Sur, pero cuando empezó a estudiar la licenciatura se cambió al Biblioparque Norte porque estaba más cerca de su escuela.

SU TRABAJO EN EL BIBLIOPARQUE

Explica que en el 2011, empezó a trabajar en el biblioparque con la administración municipal de Jérico Abramo Masso, pero hubo reajuste y le tocó por lo que no tuvo trabajo siete meses. Regresó el 1 de marzo del 2013 y en abril del mismo año, firmó su base; ya tiene ocho años trabajando en el biblioparque, haciendo lo que más le gusta: ayudar a quien se lo pide mediante los servicios especiales.

Mayra se desarrolla en el área Braille y Tiflotecnología, departamento cuenta con todo el equipo computacional(Iphones, Ipads, computadoras y tablets) adaptado para personas con discapacidad visual. Nos explica que los equipos para ofrecer el servicio, se cargan con un programa computacional que se llama Jaws u otro lector que se llama NVDA.

“Además doy cursos a personas ciegas y deficientes visuales; “llevamos cursos de sensibilización a empresas, escuelas, preparatorias, universidades. Con satisfacción puedo decir que mi experiencia en el trabajo ha sido muy buena, convivo muy bien con los compañeros; me gusta ayudar, no le niego la ayuda a nadie y en cuanto a mi vida diaria todo se acopla”, comenta.

Mayra como cualquier joven de su edad tiene pasatiempos y adivinen ¿cuál es el suyo?... Pasar su tiempo libre en la computadora escuchando música; su preferida es la de los clásicos en inglés; sus interpretes favoritos son: Cat Stevens, Billy Joel, Bee Gees, los Carpenters, Queen, Who, The mamas & the papas, Christopher Cross, Paul Simmon, Paul Anka, entre otros muchos y sus temas preferidos en inglés y español son del género romántico y pop. Nuestra entrevistada es una apasionada de la música y nos comenta que le gusta tocar instrumentos, en particular el teclado.

“El recuerdo más bonito que tengo de mi paso por la universidad y que más me ha marcado, es cuando me dijeron que había acreditado mi estadía empresarial; mi proyecto fue sobre bullying y recuerdo que para terminar mi estadía expuse el martes 16 de agosto cuando estudiaba mi sexto cuatrimestre”, nos dice.

”Una experiencia inolvidable fue cuando me gradué; cuando estudiaba pensaba que igual y no iba a llegar hasta donde hoy estoy. Realmente cuando me cayó el veinte de que era licenciada fue en enero del año pasado, cuando recibí mi título y mi cédula profesional”.

RADIO SARAPE

El 9 de marzo de 2013 inició el proyecto Radio Sarape con el slogan Cobijando tus sentidos; www.radiosarape.blogspot. com es el link de su emisora por internet, e invita a la comunidad de EL DIARIO DE COAHUILA a escucharla, por lo que recomienda entrar por el servidor de monzilla fire firefox, porque Google crhome, bloque el reproductor o puedes acceder por el enlace que aparece abajo que dice “escúchanos por internet” y ahí da la opción de reproducir y no permite entrar .

“Si me preguntas ¿ha sido fácil empezar desde abajo?, te puedo decir que no, para nada, por las envidias de la gente de la red, las críticas constantes de los “amigos”, los dimes y dietes, … mentiría si digo que las cosas las tengo fácil”. Nos dice para finalizar:

“Hasta el momento he tenido muchos logros, y éxitos. He tenido altas y bajas; pero soy muy terca, aguerrida y muy lechona; no quito el dedo del renglón hasta conseguir lo que quiero. Si alguien me dice NO, yo lo cambió por el SI; no acepto que la gente me haga, me de o me ponga negativas, En mi vocabulario no existe la palabra NO; ¡Soy “muy” terca!.

> Mayra es una profesional de la comunicación que sigue en crecimiento: una de sus metas es tener una cabina radial en casa.