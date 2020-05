Son jóvenes apasionados de la música, integrantes de Gallardía

“ Todo esto de ‘Gallardía”empezó muy espontáneo en el año 2016, mi amigo Leonardo Lule sabía tocar la guitarra y yo Felipe Huerta el acordeón, entonces decidimos participar tocando nuestros instrumentos en la noche mexicana del Colegio Valle Arizpe, ‘Bailando para un examen’.

El baile no nos salió, de eso estoy seguro, pero al terminar, amigos, maestros y padres de familia nos felicitaron por como tocamos”, nos comenta Felipe Huerta Coronado sobre el inicio del grupo norteño Gallardía. “Esa noche nos dimos a conocer como ‘Los Plebes Del Valle’; el nombre salió por ‘Los Plebes del Rancho’, un grupo que estaba sonando y por el nombre de nuestra escuela el Colegio Valle Arizpe”, recuerda.

TODO EMPEZÓ EN CASA

Felipe comenta que solo por gusto empezaron a reunirse en su casa, para tocar y sacar canciones y después de un tiempo, fue cuando su papá les dijo que salieran a tocar a la calle que quizás y sacaban algo de provecho. En ese entonces se agregó Alejandro Segovia en el bajo eléctrico (ex integrante) y como su papá les prestaba unas bocinas, ya se empezó a formar el cuadro de “Gallardía”. Felipe recuerda que con sus instrumentos al hombro, fueron varias veces a la Plaza Manuel Acuña, a los restaurantes y fondas del centro de Saltillo, donde tocaban sus canciones; “a la gente le gustaba lo que hacíamos, nos seguían las canciones, nos aplaudían y hasta nos daban la propina”, recuerdan entre risas. Los chicos también pensaron en buscar “nuevos aires” y un día decidieron pedir permiso de tocar sus canciones en el camión de la ruta “Ramos”.

SU DEBUT ARTÍSTICO

Felipe recuerda que un día al terminar su recorrido en el camión ya de regreso a su casa, se asomaron en un bar y vieron el escenario, pidieron permiso de audicionar y enseguida les conectaron los micrófonos, a la gente les gustó y de ahí todos los fines de diciembre de ese año, tocaron en el bar.

“Para el cuarto fin de semana, queríamos algo más: un baterista. Lo conseguimos solo para ese sábado, pues él pertenecía a otro grupo. Pero después de varios días, lo invitamos a que se quedara con nosotros y Daniel Hernández aceptó, todos éramos de la misma edad promedio”, explica Felipe. “Con ayuda de Dios, de nuestros padres y de aquellas audiciones, salieron nuestros primeros eventos contratados: fiestas, serenatas y otras aventuras”, recuerda entre sonrisas jocosas el entrevistado.

Los jóvenes poco a poco fueron comprando algo de equipo de sonido, micrófonos, cables y luces, pero también pasaron varios integrantes; ahora el bass, es Ricardo Martínez y las percusiones,Francisco Coronado.

VALOR Y DECISIÓN PARA ENFRENTAR A PERSONAS Y SITUACIONES: GALLARDÍA

Ricardo Martínez Reynosa, bajista, segunda voz, vocalista y estudiante de ingeniería comenta que su mayor hobbie es la música, que le gusta porque es una manera de expresar lo que siente. Ricardo cree que tomarla como actividad principal es pesado y lo considera un sueño para no quedarse estancado en un mismo lugar. Víctor Daniel Hernández Valdés es uber y músico a la vez y comenta: ‘‘la música me apasiona y me hace sentir mejor y vivo, creo en unos años más dedicarme completamente a esto”.

Francisco Coronado Torres el percusionista de Gallardía nos dice: “Mis hobbies siempre han sido la música y los deportes. Actualmente estudio prepa y me gustaría trabajar en este ambiente de la música porque es algo que sientes y expresas, aunque realmente es pesado; implica tiempo y dedicación, pero sí me gustaría algún día dedicarme al 100% a la tocada y llegar lejos.”

Leonardo Lule, primera voz y bajo quinto del grupo platica que tiene 18 años y disfruta tanto como sus compañeros este ambiente musical; que se la pasa bien en cada ensayo, cada presentación, aunque considera que es pesado como todo con lo que te comprometes.

“Primero quiero terminar mi carrera profesional, pero no dejar de lado el ambiente musical, y si Dios quiere crecer y qué mejor, que acompañado de mis amigos.”

Felipe Huerta Coronado, iniciador de Gallardía, segunda voz y acordeonista dice: “de mis hobbies a parte de tocar mi instrumento y cantar, me gusta jugar futbol y ver series. Soy estudiante del Tec Saltillo y quiero graduarme de ingeniería. La música la veo como un hobbie, si se diera dedicarme a esto no me disgustaría; disfruto ver cantar y bailar a la gente con lo que hacemos, pero tiene sus pros y sus contras, puedes por animar fiestas pierdes tus compromisos familiares; la música te pide dedicación y compromiso”.