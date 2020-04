Buffet del día

Sopa tradicional de verduras

Ingredientes

1 trozo de poro

1/2 pieza de brócoli

1 calabacita italiana

1 zanahoria

250 gramos de garbanzo

Sal y pimienta negra

Comino

2 cucharadas de aceite de oliva

Coloca los garbanzos con agua y sal en una olla de presión, cocina a fuego alto hasta que la olla comience a silbar. Baja la lumbre al mínimo y cuece por 25 minutos. Corta los vegetales y reserva. Calienta el aceite en una olla y sofríe el poro un par de minutos, añade el resto de los vegetales y deja reposar. Agrega los garbanzos a la olla con un poco de caldo. Sazona con comino, pimienta y sal.

Puntas de res en salsa de champiñón

Ingredientes

4 cucharadas de aceite

3 tazas de punta de filete, cortadas en tiras delgadas

1 cebolla, fileteada muy delgada

1 diente de ajo, finamente picado

2 jitomates, sin semilla, y cortado en cuadritos pequeños

3 chiles serranos, finamente picado

2 latas de crema de champiñones

2 pizcas de sal

4 cucharadas de cilantro fresco, finamente picado

Calienta el aceite en una sartén profundo a fuego alto, fríe las puntas de res 5 minutos o hasta que estén doraditas. Agrega la cebolla, el ajo y cuece por 2 minutos más. Agrega el jitomate y el chile termina de cocer por 3 minutos más Agrega la crema de champiñón y una lata de agua, baja la temperatura cocina por 10 minutos más y sazona. Antes de servir agrega el cilantro y mezcla.

Pay de nuez con chocolate y café

Ingredientes

1 1/3 tazas de harina

1 cucharadita de azúcar

1/4 cucharaditas de sal, (más 1/8 cucharadita)

4 cucharadas de mantequilla sin sal, cortada en trozos

4 cucharadas de grasa vegetal, fría, y cortada en trozos póngase en el congelador 15 minutos antes de cocinar

85 gramos de chocolate semi-amargo, en trozos

4 cucharadas de mantequilla

4 huevos

1 taza de miel de maíz, Karo

1 taza de azúcar

1/4 cucharaditas de sal

2 cucharadas de café instantáneo, o espresso

2 cucharadas de licor de café, como Kahlua

2 tazas de nuez, picadas y tostadas

1/2 tazas de nuez, a la mitad (para decorar)

Prepare la masa para el pay. En un procesador de alimentos ponga 1 1/3 tazas de harina, 1 cucharadita de sal, 1/4 cucharadita de sal y otra 1/8 cucharadita de sal. Pulsando entre 8-10 veces, agregue la mantequilla y grasa vegetal. Se va a ver todavía un poco separada. Pase la mezcla a un bowl mediano. Moviendo rápidamente con un tenedor, agregue suficiente agua fría 2-4 cucharadas para que la masa se empiece a formar. Se debe de juntar pero no debe de estar mojada o pegajosa. Forme una bola con la masa y apachurre para hacer una forma de disco. Envuelva en egapack y refrigere por 2 horas (o hasta 2 días antes de usarla). Saque la masa del refrigerador y deje que llegue a estar a temperatura ambiente (10-15 minutos). Sobre una superficie plana y espolvoreada con harina, aplane la masa hasta formar un circulo de menos de 1 cm de grosor. Ponga la masa ya en círculo sobre un molde para pay o pyrex redondo y corte los bordes para que no se salgan. Con los dedos decora los bordes del pie, empujando para que se unan las esquinas. Mete la masa del pay en su molde al congelador por 20 minutos. Precaliente el horno a 180 grados. Ponga una hoja de papel para hornear en el centro del pie y sobre ella ponga frijoles (sin cocer). Meta al horno y cocine hasta que se doren los bordes, unos 25-30 minutos. Saque del horno y quite el papel para hornear y los frijoles. Pase a una rejilla para enfriar. Para preparar el relleno, derrita el chocolate y la mantequilla a baño maría. En un recipiente mediano, bata los huevos la miel de maíz (Karo), el azúcar y la sal. Disuelva la cucharada de café instantáneo en agua caliente y agregue a la mezcla de huevo, junto con el licor de café y el chocolate derretido. Bata para que se mezclen. Pon la nuez picada sobre el pay horneado y acomoda las mitades de nueces formando un borde alrededor. Con cuidado, rellene el pay con la mezcla de chocolate. Hornee el pay hasta que se esponje, unos 45-50 minutos. Pase a una rejilla y deje enfriar por al menos 4 horas antes de servir.

Ramen

Ingredientes

6 paquetes de fideos ramen

10 cucharadas de salsa de soja baja en sal

3 dientes de ajo

2 cucharadas de jengibre picado

3 cucharadas de aceite de ajonjolí

1 ½ litro de caldo de pollo

3 cucharadas de sake (vino japonés)

1 cucharada de sal

3 cucharadas de azúcar

Calienta el aceite de ajonjolí en una cacerola. Pica los ajos y dóralos en el aceite junto con el jengibre picado. Cuando esta mezcla esté ligeramente dorada, añade el caldo y espera a que hierva. Cuando hierva, agrega el azúcar, la salsa de soya, el sake y la sal. Deja hervir por 5 minutos, agrega los fideos y espera a que se cocinen, aproximadamente 5 minutos. Sirve la sopa. Puedes añadir huevo cocido, pollo empanizado y algas nori para complementar el ramen.

Pastel de pollo con verduras y queso

Ingredientes

1 taza de crema para batir

1/2 tazas de Mostaza

3 cucharadas de mantequilla, derretida

1 taza de caldo de pollo

4 huevos

1 taza de cebolla, picada finamente

1 taza de zanahoria, cocida y picada en cubos

1 taza de ejote, cocidos

1 taza de apio, picado finamente

2 cucharadas de ajo en polvo

3 tazas de carne molida de pollo

1 taza de harina

2 tazas de queso manchego, rallado

1 taza de pan molido

Al gusto de sal

Al gusto de pimienta

1 cucharadita de tomillo

1/4 tazas de perejil, picado finamente

Suficiente de perejil, para decorar

Suficiente de pan, para acompañar

En un recipiente, mezcla la crema para batir con la mostaza, la mantequilla derretida, el caldo de pollo y los huevos; agrega la cebolla, la zanahoria, los ejotes, el ajo en polvo, la sal y la pimienta, mezcla bien. Añade el apio, la carne molida de pollo, el queso manchego y el pan molido, integra bien. Por último, agrega la harina, el tomillo y el perejil. Engrasa un molde para pastel y vierte la mezcla que preparaste, cubre con aluminio y hornea por 35 minutos a 180 °C. Enfría, desmolda y decora con pimientos y perejil.

Malteada de oreo y nutella

Ingredientes

2 tazas de hielo, en cubos

1 taza de leche de vaca

1/2 tazas de nutella

1 taza de leche condensada

1 1/2 cucharaditas de vainilla líquida

4 cucharadas de jarabe de chocolate, (para la decoración)

10 galletas oreo, (para la decoración) 6 galletas sin relleno, trituradas. 4 galletas enteras para decorar. Reserva el relleno

Coloca en la licuadora los hielos, la leche, la nutella, la leche condensada, la vainilla y el relleno de las galletas. Licúa bien hasta integrar todo. Escarcha un vaso para malteada con media cucharada de jarabe de chocolate y las galletas trituradas. Dibuja líneas a lo largo de jarabe de chocolate dentro del vaso. Vierte la malteada dentro del vaso y decora con crema chantilly, polvo de galleta y una galleta con nutella. Disfruta

Sopa Tarasca

Ingredientes

6 tortillas

1/2 cebolla

1 jitomate

1 rama de epazote

1 chile ancho hervido

100 gramos de queso rayado

4 cucharadas de crema

3 tazas de caldo de pollo

Aceite el necesario

Sal y pimienta

Corta las tortillas en tiras y dóralas en aceite o en el horno. Pica las cebolla y el jitomate y sofríe estas verduras en un poco de aceite. Lícua la mezcla de verduras con el caldo. Cocina este líquido con el epazote por 10 minutos. Agrega el chile previamente hervido, cortado en tiritas. Acomoda las tortillas en platos hondos, agrega el caldo y termina con la crema y el queso rayado.

Tacos dorados de res en salsa verde

Ingredientes

1/4 cebollas

1 diente de ajo

8 tomates verdes

4 chiles serranos

3 tazas de caldo de res

Al gusto de sal

Suficiente de aceite vegetal

4 tazas de falda de res, cocida y deshebrada

Tortillas

Al gusto de crema

Suficiente de queso cotija, fresco

Suficiente de cebolla, fileteada

Suficiente de jitomate, picado en cubos chicos

Hojas de cilantro

Para la salsa, asa la cebolla, el ajo, los tomates y el chile serrano; muele los ingredientes con caldo de res y sal. Reserva y guarda un poco para el momento de servirlos. Calienta el aceite vegetal en una sartén y cocina la carne de res con la salsa verde entre 10 a 15 minutos a temperatura alta, hasta reducir la salsa. Para los tacos, rellena las tortillas con la carne y enrolla; fríe en abundante aceite por 5 minutos. Sirve los tacos con la salsa que reservaste, decora con crema, queso, cebolla morada, jitomate y cilantro.

Postre de manzana frío

INGREDIENTES

4 manzanas, sin cáscara y cortadas en cuartos, para la compota

1/4 tazas de azúcar morena, para la compota de manzanas

2 anís estrella, para la compota de manzanas

1 cucharada de jugo de limón, para la compota de manzanas

1 cucharadita de canela, para la compota de manzanas

8 galletas, de avena

2 tazas de queso doble crema, (también se puede utilizar queso crema)

3/4 tazas de azúcar glass

2 cucharadas de esencia de vainilla

Manzanas, para decorar

Suficiente de galleta, en polvo, para decorar

E n una ollita a fuego bajo, cocina las manzanas con el azúcar, el anís, el jugo de limón y la canela. Cocina hasta que las manzanas estén suaves. Deja enfriar y reserva. Coloca las galletas en una bolsa resellable y con ayuda de un rodillo, golpea hasta tener trozos pequeños. Reserva. Bate el queso doble crema con el azúcar glass y la esencia de vainilla. Coloca en un vaso de vidrio un poco de las galletas, luego la compota de manzana, la mezcla de queso y repite el proceso hasta llenar el vaso. Decora con manzanas, el polvo de galleta y disfruta.