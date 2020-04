Cenas ideales para sentirte ligera

Aunque comas poco durante el día, una cena inadecuada puede arruinar tu esfuerzo para perder esos kilos “resistentes”. Toma nota de qué puedes cenar y qué debes evitar para reducir los michelines y a la vez dormir mejor.

¿CÓMO ES LA CENA PERFECTA?

Pues depende mucho de lo que hayas comido a lo largo del día y de tu actividad física. Lo que sí está claro es que debe ser ligera pero no escasa. Completa, pero sin caer en excesos. Necesitamos una cena completa para las muchas horas que pasan entre la última comida del día y el desayuno. La cena debe proporcionar energía, sin caer en excesos, y ser digestiva, para facilitar el descanso. Durante la noche no hacemos ejercicio físico, es cierto, pero el cerebro sigue funcionando a pleno rendimiento y en el cuerpo tienen lugar procesos de recuperación que necesitan la participación de vitaminas, minerales y sustancias antioxidantes.

CENAS MUYDIGESTIVAS

Crema, sí; ensalada, no. Por la noche es preferible tomar la verdura cocida, al vapor o en forma de cremas calientes o frías. La ensalada, en cambio, puede provocar hinchazón. Pescado, mejor que carne. El pescado también es más digestivo. Y entre las carnes, mejor las blancas. Pero no hay razón para que la cena deba ser especialmente rica en proteínas. Basta, por ejemplo, con 60-80 g de pescado o pollo. Fruta cocida. Si tienes malas digestiones puedes cocer ligeramente las manzanas, peras, plátanos o melocotones al horno, en el microondas o a la plancha. Yogur. Es un clásico de las cenas ligeras, pero no debe convertirse en lo único que cenes. Infusiones. Remata la cena con una infusión de anís, hinojo, manzanilla, hierba luisa o tila, para evitar la pesadez.

TIRAS DE POLLO Y VERDURAS

Plato rápido y nutritivo que puedes hacer con las verduras de temporada. Aporta proteínas, vitaminas y fibra, y sin grasas saturadas, que se digieren peor. Ten en cuenta que al dormir la digestión se hace más lenta y si cenas mucho o con mucha grasa se sobrecargan los órganos digestivos y ganas peso.

SALMÓN COM ACOMPAÑAMIENTO

El pescado como plato principal (sea blanco o azul) aporta proteínas de calidad, ideales para reparar los tejidos mientras duermes, y el salmón además tiene grasas saludables omega 3. Cocínalo a la plancha, al horno o en papillote.

CEREALES

Al menos no por norma, y también depende de qué tipo de cereales. Si un día te apetecen, huye de los refinados con azúcar añadido y opta por avena, por ejemplo, con yogur y unos trozos de fruta.

ESPINACAS CON CAMARONES

Un plato completo y saciante que tiene de base la verdura, pero que además aporta proteínas y grasas sanas. Puedes darte un capricho y espolvorear con un poco de queso para gratinar