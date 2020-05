ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Hoy podrías recibir una noticia que llevas esperando desde hace tiempo y por lo que has suspirado a diario. Es algo que te favorece, o que te beneficia en alguna forma.

TAURO ( 2 1 de abril - 2 1 de may o)

Hoy escucha lo que tengan que decirte, aunque esto para una Aries quizá es pedir demasiado, reflexiona y saca tus propias conclusiones. Una de tus amigas se siente envidiosilla de ti.

GÉMINIS ( 2 2 de may o - 2 1 de junio)

Hoy alguien a quien le has hecho favores en el pasado te lo va a agradecer con un detalle, una llamada, una nota.

CÁNCER ( 2 2 de junio - 2 3 de julio)

Tu moral, comunicativa sube y baja hoy al mismo ritmo que tu energía. Aunque a diario haces todo lo posible por tener tranquilidad, no consigues tu objetivo.

LEO (24 de julio - 23 de a gosto)

Esta noche podrías contactar con alguien que te encaja muy bien. Sin embargo no es el mejor momento para iniciar una relación.

VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre)

A diario te sientes responsable de todo, y hoy tienes este sentido más agudizado. Pasa de estos pensamientos que te amargarán el fin de semana.

LIBRA (24 de septiembre - 23 de octubre)

Deja de cargar con tantas responsabilidades y procura evadirte un poco. Un amigo o una amiga te llamará hoy para proponerte una charla virtual.

ESCORPIÓN (24 de octubre - 22 de noviembre)

A pesar del buen momento que atraviesas, no aprecias del todo lo que la vida te está ofreciendo a diario. Hoy estaría bien que lo valoraras más, ¡cuántos quisieran llorar con tus ojos!.

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy, que a diario suspiras por progresar, una oportunidad de oro podría llamar a tu puerta.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero)

Hoy es un buen día para ayudar a alguien de tu entorno cercano porque sabrás que está pasando momentos de apuro, tal vez no económicos.

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero)

Estás cansada aunque no quieras reconocerlo y has de reponer energías. Eso no quiere decir que te tumbes en la cama o en el sofá, al contrario, ¡muévete!

PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo)

Estás en un momento muy bello de tu vida donde la paz y la felicidad están a tu alrededor. Ha llegado a tu vida esa persona que hace que tu mundo se pinte de colores. Dile a esa persona cuánto la amas.