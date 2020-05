ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

No te dejes manipular por otras personas y haz aquello que consideres correcto. Es importante que no hagas más de lo que te toca, evita tomar la responsabilidad de otros.

TAURO ( 2 1 de abril - 2 1 de may o)

Evita obsesionarte con esas ideas que rondan por tu cabeza, Tauro, y si tienes cuestiones que te preocupan, háblalo con alguien..

GÉMINIS ( 2 2 de may o - 2 1 de junio)

Los reveses no te desanimarán, al contrario, sacarán lo mejor de ti y verás lo bueno de estos desafíos que se te han presentado.

CÁNCER ( 2 2 de junio - 2 3 de julio)

No te dejes intimidar por personalidades más fuertes que tú, aunque eres sensible, también tienes fortaleza de carácter. Hoy, tendrás buenas ideas.

LEO (24 de julio - 23 de a gosto)

Buen día para acabar tareas pendientes y para pensar sobre futuros cambios que te gustaría realizar. El efecto de la primavera puede afectar tu salud.

VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre)

Te sentirás decepcionado por una persona, pero no perderás el buen ánimo por ello, al contrario, te abrirá los ojos y verás que la relación no era tan buena como tu creías.

LIBRA (24 de septiembre - 23 de octubre)

Será un día algo complicado, Libra, pero utilizarás tu experiencia para hacer que todo en tu casa vaya mejor, tanto tus relaciones como la organización.

ESCORPIÓN (24 de octubre - 22 de noviembre)

Si deseas iniciar una dieta para adelgazar o un plan de ejercicios, éste es un buen momento para hacerlo. Sé cuidadoso al hablar, podrías sermuy brusco.

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Estarás preocupado por cuestiones prácticas, pero verás que tienes muchos recursos para poder salir adelante. En el amor, evita los celos, y, si necesitas mimos, pídelos. CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero) No des nada por sentado, debes seguir luchando por lo que quieres con resolución. Con tu familia, ahora te conviene ser más adaptable y generoso. ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero) No hagas caso de habladurías, Acuario, y si tienes alguna duda, pregunta directamente a la persona involucrada. PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo) Vale la pena mantener la esperanza y seguir poniendo tu atención en tus planes futuros. Una amistad podría hacerte sentir mal, no te calles y podrás solucionarlo. , siempre buscan el lado positivo en cualquier situación.