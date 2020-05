ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Si eres de las nativas de Aries que está ya reincorporada al trabajo, se te puede presentar una oportunidad de oro para promocionarte. Pero también puede surgir algún mal rollo por parte de tus compañeros.

TAURO ( 2 1 de abril - 2 1 de may o)

Hoy deberías tomar hoy una decisión respecto al amor. Estás dejando que se te escape una persona muy válida, tal vez porque no le prestas atención o no le das la importancia que merece. Recuerda que has de alimentar el amor a diario.

GÉMINIS ( 2 2 de may o - 2 1 de junio)

Algunas veces te apartas de tu esencia Tauro y te columpias demasiado pensando que los demás te ayudarán en todo. No confíes en ello porque en algún momento se pueden cansar. Vuelve a solucionar tus cosas de diario por ti misma.

CÁNCER ( 2 2 de junio - 2 3 de julio)

Ser autosuficiente te generará mucha confianza y te sentirás más independiente. Es una actitud que has de cambiar cuanto antes y lo sabes, nativa de Tauro, porque apoyarte en otras personas hace que parezca que tienes un carácter débil cuando es justo lo contrario.

LEO (24 de julio - 23 de a gosto)

Te conviene el contacto con la naturaleza para aclarar tus ideas y estimular tu creatividad. Sal a caminar. En el terreno sentimental, has de poner más atención a lo que le pasa a tu pareja. No estás receptiva y él necesita que le animes.

VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre)

Ordena hoy mismo tu lugar de trabajo, cambiante Géminis. Tanto si es en casa como si ya te has reincorporado, limpia, clasifica y organiza. Es muy necesario que lo hagas a diario, como también lo es que establezcas horarios.

LIBRA (24 de septiembre - 23 de octubre)

Sentimentalmente, puedes estar un poco cortada por demostrar tu afecto hacia una persona, algo bastante inusual en ti, pero parece que esta vez te gusta de verdad y esto te hace surgir a diario esta timidez que no es otra cosa más que temor al rechazo.

ESCORPIÓN (24 de octubre - 22 de noviembre)

Es posible que te hoy, nativa de Cáncer, te sientas cansada y lo achaques al trabajo diario pero en realidad es tu desorden alimentario. Empieza a comer bien y a respetar los horarios para alimentarte. Recuperarás energía y también levantarás el ánimo que ahora notas por los suelos.

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Tus superiores confían en ti. Lucha a diario para mantener esta buena opinión, porque va a ir acompañada de beneficios económicos. Ahora estás en un buen momento par amar.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero)

Hoy has de frenarte un poco, impetuosa Leo, porque estás haciendo pagar a justos por pecadores y esto no te va a beneficiar. A diario te muestras desconfiada con todo el mundo sólo porque recientemente alguien de confianza te falló. Aquello ya pasó y fue un episodio puntual.

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero)

No dejes que te aleje de la buena gente que tienes en tu vida. Hay una persona que precisa mucho tu ayuda pero se avergüenza de decírtelo. Observa y detectarás las señales para saber de quien se trata.

PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo)

En el terreno amoroso puede que hoy estés susceptible, en especial si estás hablando a diario con alguien. No te muestres celosa ni controladora, o podrías alejarle, lo cual sería una pena porque esta persona está por ti y tiene muy buenas intenciones.