ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Tu mente es como una esponja hoy, deseosa de absorber todo tipo de información. Ten cuidado de que la información que estás absorbiendo sea exacta.

TAURO ( 2 1 de abril - 2 1 de mayo)

Si no tienes cuidado, hay una gran posibilidad de que te vayas a exceder hoy. Tus frustraciones profesionales pueden manifestarse en forma de comer y beber en exceso o gastos imprudentes.

GÉMINIS ( 2 2 de mayo - 2 1 de junio)

Si puedes, dedica tiempo a meditar: podrás calmar tus nervios y revelar la raíz de tu frustración. Una vez que tengas los hechos, será más fácil idear una solución eficaz.

CÁNCER ( 2 2 de junio - 2 3 de julio)

Has visto como tus dientes han perdido brillo y se han oscurecido. Necesitas lavarlos con bicarbonato de sodio y limón para que recuperen su aspecto natural. Cuida más tu aspecto personal, pues esto no habla bien de ti.

LEO (24 de julio - 23 de agosto)

Hoy será un día estupendo en tu trabajo. Un ascenso será más fácil de conseguir si te esmeras al máximo y cumples los objetivos que te piden tus supervisores.

VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre)

Actualmente te sientes muy deprimido, la soledad te ha empezado a afectar duramente, es momento de pasar tiempo con amigos y familiares para levantarte el ánimo.

LIBRA (24 de septiembre - 23 de octubre)

Atrévete a cruzar el charco y planea un viaje para el próximo año, cuando todo esto de la pandemia pase. Después de tantos años viendo la ciudad en películas y anelando viajar a la gran manzana, ha llegado el momento en el que puedes empezar a planificar esa expedición.

ESCORPIÓN (24 de octubre - 22 de noviembre)

La amistad es una de las sensaciones más placenteras de la vida. Sal a divertirte con tus amigos más seguido y olvida, al menos por un rato, los problemas cotidianos.

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre)

No te dejes llevar, mantén la disciplina por tu salud y sigue manteniendo los buenos Hábitos que te han llevado a este punto. Ahora es el momento más importante, en esta fase debes adoptar estos hábitos.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero)

Hoy no es el día idóneo para tomar decisiones importantes sobre tu trabajo, déjalo pasar. Estas en un momento oscuro y difícil . Debes dejar que se enfrié tu situación.

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero)

No gastes por gastar, no lo necesitas. Debes empezar a saber gestionar tu economía con más cabeza. Este ritmo de gasto que llevas no es positivo y en un futuro podrías ver las consecuencias en forma de números rojos y deudas.

PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo)

Busca el equilibrio entre tu vida social y tu vida sentimental, tu pareja te lo agradecerá. Es muy importante que encuentres ese equilibrio para que ella/él no se sienta un poco despalazadalo.