Errores más comunes a la hora de cocer las pastas

Porque aún tratándose de algo que parece tan sumamente sencillo, hoy nos vamos a dedicar a revisar una serie de errores que todos cometemos en mayor o menor medida cuando cocinamos nuestros platos de pasta.

UTILIZAR UNA OLLA DEMASIADO PEQUEÑA

Es uno de los errores más frecuentes, sobre todo cuando somos pocos en casa y el tamaño de nuestras ollas es el adecuado para cocinar pocas raciones. La pasta debe cocerse en agua abundante -aproximadamente un litro de agua por cada 100 gramos de pasta,si no lo hacemos así y cocemos la pasta en una cantidad pequeña de agua sucederá que cuando echemos la pasta al agua hirviendo bajará mucho la temperatura y el agua tardará un rato en recuperar el hervor. Durante este tiempo parte de la pasta se empezará a apelmazar en el fondo. Además, si utilizamos poca agua, se concentrará una gran cantidad de fécula en ella que hará que la pasta quede pegajosa.

ALMACENAR LA PASTA EN BOTES

A no ser que utilices siempre el mismo tipo de pasta del mismo fabricante y ya te sepas de memoria el tiempo de cocción necesario, lo de guardar la pasta en bonitos tarros de cocina y tirar el paquete con las instrucciones y los tiempos de cocción no es una buena idea. Si quieres guardar la pasta en botes, no hay ningún problema, pero antes de tirar el paquete recorta las instrucciones y mete el recorte en el bote para que puedas consultar las instrucciones cada vez que cocines la pasta.

NO SALAR EL AGUA

Aunque en las instrucciones del paquete siempre nos dice que la pasta se debe cocer en abundante agua salada, no son pocas las veces que seguro que a ti también se te ha olvidado echar la sal, sobre todo porque estás cansado de leer que el agua con sal tarda más en hervir y se debe echar una vez el agua hierva, y así, mientras esperas a que el agua hierva se te olvida echar la sal. Si se cuece la pasta en agua sin sal, por muy sabrosa que sea nuestra salsa, la pasta siempre tendrá un punto insípido. Lo suyo es añadir 1 litro de agua y 2 g de sal, por cada 100 g de pasta seca que vayamos a cocer.

NO REMOVER LA PASTA MIENTRAS SE CUECE

Remover la pasta de vez en cuando mientras se está cociendo es la mejor manera de que no se pegue entre ella, mucho más efectivo que el truco de echar aceite en el agua que ya vimos en su momento que era un desperdicio tonto del aceite que se usaba.

ENJUAGAR LA PASTA EN AGUA FRÍA

Si vamos a usar una salsa caliente, aparte de ser un paso innecesario es totalmente contraproducente, pues la pasta quedará más resbaladiza y la salsa se adherirá peor. Así que ya sabes, la pasta se cuece, se escurre y se echa directamente en la salsa para que se impregne bien de ésta.