ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Si tienes que afrontar algún trabajo especial porque te ha tocado en esta ocasión, lo mejor que puedes hacer es disponerte a hacerlo con el mejor ánimo posible y no pensando en lo pesado o complicado que pueda ser.

TAURO ( 2 1 de abril - 2 1 de may o)

Echarás cuentas y verás si puedes o no darte ese pequeño lujo que te apetece hoy y además compartirlo con tu pareja o con alguien a quien aprecias. Lo cierto es que tu economía tampoco se va a resentir tanto si te decides a hacerlo. Disfruta sin complejos.

GÉMINIS ( 2 2 de may o - 2 1 de junio)

Hay noticias que te llevan a cierta preocupación por alguien que está lejos y que quizá te esté generando cierta sensación de impotencia, pero no debes de obsesionarte con ello porque realmente no hay razón para temer. Utiliza el sentido común.

CÁNCER ( 2 2 de junio - 2 3 de julio)

Será una jornada muy tranquila y esas pequeñas cosas que debes de hacer, quizá domésticas o algunos pequeños recados, te van a proporcionar un buen motivo para animarte. Será un buen momento para charlar con los vecinos relajadamente, aunque sea a distancia.

LEO (24 de julio - 23 de agosto)

Hoy vas a recibir una lección muy enriquecedora si te decides a dejar de lado algo que te apetecía mucho hacer y te dedicas a ayudar a alguien que te lo pide aunque eso suponga que tu tiempo libre se vea hipotecado. Pero es mucho más importante de lo que crees que lo hagas.

VIRGO (24 de a gosto - 23 de septiembre)

Puede que haya un pequeño enfado o choque con tu pareja porque no os pongáis de acuerdo en algo que tiene relación con el hogar o una vivienda. No debes dejar que eso se interponga, quizá es el momento de ceder, algo imprescindible para la convivencia.

LIBRA (24 de septiembre - 23 de octubre)

No le busques muchas explicaciones si un amigo te dice hoy algo que no comprendes muy bien y más si es a través de las redes sociales. No tendrá tanta importancia como parece y al fin y al cabo es algo que solo le atañe a él o a ella y a su vida.

ESCORPIÓN (24 de octubre - 22 de noviembre)

Relájate, sonríe y mira cómo puedes agradar a alguien hoy, tu pareja u otras personas cercanas, con algo tranquilo y hogareño con lo que vas a disfrutar mucho. Se te ocurrirán muchas cosas pasar una velada de lo más agradable y afectuosa.

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre)

No dejes que una persona bastante tóxica se inmiscuya en tus asuntos personales, aunque sea de la familia o de la familia política. Tus decisiones son tuyas y de nadie más y la manipulación de esa persona no te conviene. Córtala de raíz.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero)

No será hoy tu jornada más inspirada ya que aún le das vueltas a un asunto que no te ha gustado nada y por el que te has enfrentado a alguien. Debes de dejar que esa energía negativa desparezca por completo. Cambia el chip, mira hacia un lado más positivo.

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero)

Es un día en el que debes volcar tu interés en cuidarte más y buscar soluciones sanas para tu organismo. No se trata de exageraciones de cualquier clase, pero sí de procurar que eso no signifique abusar del alcohol o de otras cosas.

PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo)

Hay mucha razones para que cedas en un tema familiar y des tu brazo a torcer. No puedes olvidar ciertas responsabilidades y cargárselas a los demás, así que si eso significa implicarte más con una persona especial, lo debes de asumir cuanto antes.