ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

No será favorable para tratos financieros, por lo que será mejor posponerlos. El ser amado no estará de acuerdo respecto a una compra. No lo contradiga.

TAURO ( 2 1 de abril - 2 1 de may o)

No deberá preocupar - se tanto aunque tuviera problemas cuya solución no fuera fácil. Busque consejo de alguien que le pudiera ayudar. Posibles visitas.

GÉMINIS ( 2 2 de may o - 2 1 de junio)

Alguien pondrá a prueba su paciencia hablando demasiado. Ignore lo que se diga ya que a la larga no significará mucho.

CÁNCER ( 2 2 de junio - 2 3 de julio)

Estará corriendo de un lado a otro sin prestar atención a su salud. Descanse lo suficiente. Un familiar le pedirá un consejo que necesitara mucho.

LEO (24 de julio - 23 de a gosto)

Le preocupará cometer errores respecto a una inversión. Investigue más a fondo, pero también preste atención a su intuición. Poco tiempo para el hogar.

VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre)

No se sentirá de humor para hacer vida social. Trate de averiguar que le está molestan - do. Alguien con quien se hubiera peleado le pedirá disculpas.

LIBRA (24 de septiembre - 23 de octubre)

Se sentirá feliz en compañía de familiares y amigos, pero no por esto olvide sus obligaciones, especialmente las laborales. Mayor cooperación esta noche.

ESCORPIÓN (24 de octubre - 22 de noviembre)

Aumente su capacidad de comunicación ya que la necesitará para resolver disputas en el trabajo. Trate de tener todo bajo control. Armonía por la noche.

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Deberá mostrar más seriedad y ocuparse de sus obligaciones antes de hacer vida social. Termine sus tareas en el trabajo y en el hogar. Descanse.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero)

Trate de controlarse en su compras o no se sentirá feliz al hacer sus cuentas. Alguien cercano a usted se mostrará muy negativo.

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero)

Su gran concentración continuará siéndole de ayuda en el trabajo. Pero surgirá algo inesperado que le impedirá el progreso. Preocupación por un amigo.

PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo)

Tenga en cuenta su agenda social para no faltar a ninguno de sus compromisos. Si viaja, surgirán pequeños problemas. Muestrese positivo al pensar.