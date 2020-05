Llega la última actualización de 'Battlefront 2'

La última expansión gratuita del exitoso 'Battlefront 2' de la saga 'Star Wars' llegó ayer miércoles a los diferentes ecosistemas que alojan el título -PS4, Xbox One y PC- y, bajo el nombre de 'The Battle of Scarif', los estudios EA Games han conseguido ampliar todavía más el sinfín de opciones de juego y de personalización con las que ya contaban los afortunados dueños de esta entrega.



Tanto es así, que ahora los gamers podrán disfrutar de contenidos adicionales tales como nuevos y reconocibles escenarios de batalla -Tattoine, Hoth, Yavin 4 y Estrella de la Muerte 2- y otros elementos claramente inspirados en la película 'Rogue One' de 2016. Asimismo, los jugadores cuentan ya con un nuevo modo de juego llamado 'Héroes vs Villanos' para amenizar sus tardes de confinamiento.



Por si eso no fuera suficiente, 'Battlefront 2' incluye ahora dos naves, el crucero interestelar MC85 y un destructor de la Primera Orden, de cara al modo cooperativo, así como la inconfundible indumentaria del emperador Palpatine, el sable dorado de Rey y la versión reparada de la temible máscara de Kylo Ren.