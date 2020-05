'Animal Crossing: New Horizons' sigue batiendo récords

En cuestión de dos meses escasos, 'Animal Crossing: New Horizons' ya se ha convertido en uno de los juegos más vendidos en los tres años de historia de la Switch, la consola híbrida de Nintendo, y claramente en el más exitoso de lo que llevamos de año para la máquina del gigante nipón.



Eso es al menos lo que se desprende de las últimas cifras económicas ofrecidas por la compañía, las cuales ponen de manifiesto que, solo a finales de marzo, ya se habían despachado más de once millones de copias del título.



En lo que respecta al año fiscal como tal, este particular simulador de vida doméstica se encuentra en la segunda posición del ranking, toda una hazaña habida cuenta de que su llegada se produjo a dos semanas de su cierre. Su rendimiento comercial solo se vio superado por las últimas entregas de la saga 'Pokémon': 'Sword' y 'Shield', estrenadas el pasado mes de noviembre.



De los casi 11.7 millones de unidades vendidas -recordemos que con datos de finales de marzo-, 3.84 millones corresponden únicamente al mercado japonés, mientras que los 7.93 millones restantes van ligados al resto del planeta. Por su parte, los nuevos 'Pokémon' acumulan ya 17.37 millones de copias distribuidas en todo el mundo, casi cinco de ellos solo en el país del sol naciente.