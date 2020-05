Un nuevo software identifica las canciones con un vocabulario explícito

El servicio francés de streaming Deezer está desarrollando un nuevo software de inteligencia artificial que permitirá identificar de manera rápida y eficiente las canciones con un contenido explícito para utilizarlo como ayuda a la hora de organizar su catálogo musical por categorías.



El jefe de investigación y desarrollo de la compañía, Manuel Moussallam, ha explicado que sus proveedores, socios y los sellos discográficos tienen a su disposición una opción que les permite identificar un sencillo como 'no apto para todos los públicos' a la hora de enviárselo, pero rara vez se molestan en hacerlo. Los usuarios también cuentan con la posibilidad de 'filtrar' sus listas de reproducción en función de esta calificación.



Esta nueva herramienta resultará clave a la hora de analizar las más de 40.000 pistas de audio que reciben a diario, ya que no solo detecta las expresiones o palabras explícitas en la letra de una canción, sino que también señala en qué momento aparecen. La decisión final sobre el contenido, si se puede considerar explícito o no y la carátula de la canción debe llevar por tanto la pegatina de 'aviso parental', la tomará uno de los empleados de la empresa.



Desde Deeze han reconocido que no existe un consenso claro a la hora de juzgar el lenguaje explícito, debido a que debe hacerse teniendo en cuenta desde connotaciones culturales al contexto y el público objetivo de los temas, de ahí que no se confíe por completo en una inteligencia artificial para llevar a cabo una tarea tan delicada sin intervención humana.