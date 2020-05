Mark Zuckerberg admite que su sistema de inteligencia artificial no es infalible

Debido a las restricciones al trabajo presencial motivadas por la crisis del coronavirus, el fundador y director gerente de Facebook, Mark Zuckerberg, optó por otorgar mayor relevancia a sus herramientas de inteligencia artificial en los mecanismos que se han establecido para la detección y eliminación de bulos en la plataforma, especialmente para luchar contra las crecientes estrategias de desinformación en estos tiempos de pandemia.



Sin embargo, y tras recibir numerosas críticas a cuenta de los altibajos que ha exhibido este sistema con respecto a sus niveles de efectividad, el empresario ha admitido abiertamente que sus planes no pueden ser siempre infalibles a pesar de los esfuerzos realizados por su equipo a la hora de mejorar y cumplir adecuadamente con su misión.



Asimismo, Zuckerberg ha reconocido que resulta harto complicado identificar y penalizar debidamente a todas las 'fake news' que circulan por las redes sociales, habida cuenta de que su volumen no ha dejado de aumentar en tiempos recientes y, además, porque en ciertos casos las informaciones inexactas o imprecisas no implican necesariamente una distorsión intencionada, ilegítima o peligrosa por parte de quienes las difunden.