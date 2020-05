Videollamadas con hasta 50 personas

El tiempo sigue pasando y aún no hay certeza de cómo se irán retomando las actividades cotidianas pero que eso no te impida estar cerca de las personas que te importan. Ya está disponible en México Facebook Messenger Rooms una plataforma de videollamadas que admite hasta 50 personas.

La compañía dio a conocer que los primeros países en poder acceder a la herramienta son Canadá, Estados Unidos y México y, de acuerdo con una publicación de Mark Zuckerberg, estará disponible para todos a nivel mundial la próxima semana.

Cabe decir que Facebook ya cuenta con plataformas para realizar videollamadas. Messenger y WhatsApp ya tienen esta función. Sin embargo, y a pesar de que en el caso de WhatsApp hace poco se aumentó el número de participantes a ocho, todavía están muy limitados en comparación con Rooms.

Precisamente debido al número de participantes permitidos es que otras herramientas como Zoom han aumentado su consumo de una manera importante. Pero ahora Facebook también quiere ser una opción para los grupos grandes que buscan una opción gratuita y fácil de usar.

Así, Messenger Rooms permite conectar a hasta 50 personas sin límites de tiempo. Zoom, por su parte, admite hasta 100 participantes en su versión gratuita, pero está limitado a 40 minutos a menos que se contrate un plan de pago.

Otra característica destaca de Rooms es que permite invitar a las personas a unirse a través de un link y no es necesario tener una cuenta de Facebook.

Asimismo, aunque se tiene la opción de hacer videollamadas privadas, también es posible mostrar en tu feed que estás realizando un video chat para que cualquier persona (o a quien permita tu configuración de privacidad) se una.

La función anterior puede ser muy útil para empresas o influencers, pero también está pensada para hacer que las videollamadas se sientan un poco más como una reunión social espontánea que algo que hay que planear con tiempo. Lo que no significa que no podrás sacar de la sala a alguien que no quieres ahí.

Cómo se usa Messenger Rooms

Messenger Rooms está disponible en Messenger y Facebook, tanto en el escritorio como en el móvil.

Para iniciar una videollamada solo busca el icono de la cámara de video con un signo más.

Si solo inicias la videollamada está se mostrará en tu feed y cualquiera podrá unirse. Si no quieres eso, ve a configuración y en el menú "¿quién está invitado?", elige solo a personas específicas.

Cabe decir que en Messenger, las videollamadas son privadas. Solo los que invites o envíes un enlace pueden unirse.

Rooms también te permite establecer una hora específica para las videollamadas.

Una vez en la llamada podrás utilizar tecnologías como algunos efectos de realidad aumentada, jugar juegos y compartir tu pantalla.