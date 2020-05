Ciri cobrará protagonismo en la cuarta entrega de 'The Witcher'

Si hace unos días era el propio presidente de los estudios CD Projekt Red, Adam Kiciński, el que aseguraba que la producción propiamente dicha de la cuarta entrega de la saga 'The Witcher', basada en las novelas homónimas, podría comenzar tan pronto como la desarrolladora estrenara finalmente el esperadísimo 'Cyberpunk 2077', ahora ha sido el guionista jefe de la compañía el que se ha animado a ofrecer algunos detalles de interés sobre el futuro videojuego.



En conversación con el portal de noticias VG247, Jakub Szamalek, que así se llama el principal responsable de dar forma a la trama que abordará el título, ha dejado entrever que el personaje de Ciri podría cobrar un protagonismo inusual a lo largo de la historia, aunque no ha podido confirmar que acabe convirtiéndose en un personaje jugable dado que esa posibilidad trasciende las competencias de su departamento y, por tanto, no le corresponde.



En cualquier caso, Jakub se ha congratulado de que la entrega anterior de la franquicia, la tercera, empezara ya a profundizar tímidamente en la psicología de Ciri, en sus motivaciones, miedos y reacciones instintivas, para que el universo virtual de 'The Witcher' comenzara a parecerse más al de las novelas, ganando complejidad y, por qué no, un ligero punto de humanidad en las relaciones interpersonales.