Cómo mejorar mi internet

CIUDAD DE MÉXICO,- La situación sanitaria actual nos ha hecho quedarnos en casa, lo que a su vez ha incrementado nuestro consumo de internet en el hogar. Y no es de sorprenderse que este haya disminuido su velocidad a causa de la saturación de los servidores.

Sin embargo, si cuentas con router, también conocido como enrutador, mejorar tu conexión es más sencillo de lo que imaginas y no necesitarás de nada más que de algunos consejos, varios de los cuales también pueden ser aplicables para módems.

Por lo cual, no debes perderte estos consejos para que tu conexión a internet deje de ser débil y dejes de estresarte por continuos desconectes o fallas en la red.

La ubicación lo es todo

De acuerdo con un artículo publicado por Derechos Digitales América Latina, para evitar bajas velocidades de conexión, se recomienda poner el router lejos de equipos que emitan señales de radio en frecuencias parecidas a las usadas por Wi-Fi, como microondas y teléfonos tradicionales o inalámbricos.

Los cables pueden ser la solución

La fuente citada también agrega que en caso de que tu velocidad de red sea lenta, es recomendable evaluar la conexión por cable al router y verificar que este se encuentre en buenas condiciones.

Cercanía igual a estabilidad

Según la telefonía Movistar, un consejo básico a la hora de situar un router es considerar la distancia entre este y el cliente conectado. De hecho se recomienda que la cercanía sea estrecha y se situé la antena de manera perpendicular al equipo, esto con el objetivo de obtener una cobertura circular alrededor de él.

Evita los obstáculos

También es importante observar los obstáculos que se pueden producir en la cobertura, teniendo en consideración aquellos objetos que pueden absorber o reflejar la señal llegando a degradar e incluso bloquear la misma. Siendo las barreras más comunes el cristal revestido, los azulejos, los armarios metálicos y los muros de hormigón.

La seguridad es la clave

De acuerdo con el texto citado previamente, emitido por Derechos Digitales América Latina, hay que mantener el fireware del router actualizado, evitar descargar e instalar programas sospechosos y tener un software antivirus instalado, actualizado y activado, pues esto puede mejorar considerablemente el rendimiento y seguridad del router.