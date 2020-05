Twitter avisará a sus usuarios cuando usen un lenguaje ofensivo

La nueva herramienta que está desarrollando Twitter espera conseguir que los miembros de su comunidad se lo piensen dos veces antes de publicar una respuesta con un lenguaje ofensivo o hiriente.



Esta opción, que por el momento solo se está probando en iOS, se basa en la idea de que en los momentos de enfado cualquiera puede decir algo de lo que se arrepienta más tarde. En consecuencia, cuando los usuarios presionen el botón de enviar, recibirán una notificación informándoles de que las palabras que han usado coinciden con las que aparecen en otros tuits que han sido denunciados anteriormente si se detecta una coincidencia, y además les dará la opción de revisar el mensaje.



Aunque no se trata del esperado botón de editar, es lo más cerca que ha llegado por el momento la compañía de permitir cambiar las publicaciones en su plataforma.



Por otra parte, desde Twitter han insistido en que esta novedad, que se enmarca en sus esfuerzos de los últimos tiempos para atajar el acoso y los discursos de odio, no acabará con la libertad de expresión ni se usará como método de censura.



De hecho, han prometido que el contenido potencialmente incendiario no se eliminará siempre y cuando no incumpla su normativa.



Otras app como Instagram ya cuentan con una opción muy similar.